ドローン芸人、22年所有“トヨタ名車”をカスタム “ビフォーアフター”を公開「純正感があっていいね」
ドローン芸人の谷+1。（タニプラスワン／44）が、8日までに自身のYouTubeを更新。愛車のトヨタ“名車”のカスタムの様子を公開した。
【写真多数】谷+1。自慢の”愛車”トヨタ『カローラレビン 2ドアクーペGT』
車好きとしても知られる谷の愛車は、ファンも多く、名車と名高いトヨタ『カローラレビン 2ドアクーペGT』（AE86／OERキャブレター仕様）。22年所有し、走行距離は18万キロ（交換歴ありのためメーター表示は15万キロ）と、大事に乗っている愛車の様子をたびたび公開してきた。
今回は「レストアシリーズ」として、自身の憧れだという伝説のAE86チーム「水戸納豆レーシング」の名を冠した「水戸納豆レーシングエアロ」を取り付けることに。谷は、AE86に強いカスタム業者を訪れ、フロントマスクをガッツリ取り外し、取り付けていく。
途中ステイが曲がっているなどのトラブルが見つかるも、ひとつひとつ丁寧に対応し、完成。出来上がった愛車について、「純正感があっていいね。素晴らしいです」とご満悦だった。
