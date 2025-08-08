¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡ÙÀ¸Â¸¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥óÂè48°Ì¸õÊä¼Ô4¿ÍÈ¯É½¡¡ALL STAR¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤â
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Î¡ÖÂè1²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤¬8Æü¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢À¸Â¸¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë48°Ì¤Î¸õÊä¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥¯¡¢¥¤¡¦¥É¥ó¥Û¥ó¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥æ¡¼¤é¸õÊä¼Ô
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ÎÁ°¿È¤È¤â¸À¤¨¤ëKep1er¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØGirls Planet 999¡§¾¯½÷º×Åµ¡Ù¤ä¡¢ENHYPEN¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND¡Ù¡¢izna¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND2¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ ¡ÖÂè1²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢À¸Â¸¥é¥¤¥ó¤È¤Ê¤ëÂè48°Ì¸õÊä¼Ô¤¬¡¢¥æ¥ó¡¦¥ß¥ó¡ÊALL STAR¡Ë¡¢¥Ð¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥¯¡Ê1STAR¡Ë¡¢¥¤¡¦¥É¥ó¥Û¥ó¡Ê2STAR¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥·¥å¥ó¥æ¡¼¡Ê2STAR¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸á¸å4»þ40Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¡¢ÅêÉ¼»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥æ¥ó¡¦¥ß¥ó¤Ï¡¢¡Ö1ÂÐ1¥é¥ó¥¯¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë¤Æ¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2023Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡ÊÄÌ¾Î¡§Æü¥×½÷»Ò¡¢Æü¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿YUMEKI¤¬Áª¤ó¤À¡¢Whiplash¡ÖALL STAR¥Á¡¼¥à¡×¤Ë½êÂ°¡£¥é¥Ã¥×¡¢²Î¡¢¥À¥ó¥¹¤É¤ì¤â°ÂÄê¤·¤¿¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ä¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡¢¡Ö1ÂÐ1¥é¥ó¥¯¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë¤ÆWhiplash¡Ö1 STAR¥Á¡¼¥à¡×¤ÇÊ³Æ®¡£Äã²»¥é¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÂè1²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤Ë¤ÏÇòÈ±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥É¥ó¥Û¥ó¤Ï¡¢VERIVERY¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Ð¸³¤·¡¢Ê¼Ìò¤«¤éÉüµ¢Ä¾¸å¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¡£¡Ö1ÂÐ1¥é¥ó¥¯¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¤ÏÅìÊý¿Àµ¯¡ÖRising Sun¡×¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¡¢¤Î¤É¤òÄË¤á¤¿¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òµ¤¸¯¤¦¤Ê¤É¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¡¦¥·¥å¥ó¥æ¡¼¤Ï¡¢2010Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¡ØPLANET C¡Ù¤«¤é¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¸À¸ì¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö1ÂÐ1¥é¥ó¥¯¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¡¦¥»¥ó¤ä¥¿¥Ä¥¤ÈÆ±¤¸ZEROBASEONE¡ÖKILL THE ROMEO¡×¤Î¡Ö2STAR¥Á¡¼¥à¡×¤Ç³èÌö¡£²Ú¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢·ë²Ì¤Ï14Æü¸á¸å9»þ¤«¤éABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëËÜÊÔ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥¯¡¢¥¤¡¦¥É¥ó¥Û¥ó¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥æ¡¼¤é¸õÊä¼Ô
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ÎÁ°¿È¤È¤â¸À¤¨¤ëKep1er¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØGirls Planet 999¡§¾¯½÷º×Åµ¡Ù¤ä¡¢ENHYPEN¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND¡Ù¡¢izna¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND2¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥æ¥ó¡¦¥ß¥ó¤Ï¡¢¡Ö1ÂÐ1¥é¥ó¥¯¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë¤Æ¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2023Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡ÊÄÌ¾Î¡§Æü¥×½÷»Ò¡¢Æü¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿YUMEKI¤¬Áª¤ó¤À¡¢Whiplash¡ÖALL STAR¥Á¡¼¥à¡×¤Ë½êÂ°¡£¥é¥Ã¥×¡¢²Î¡¢¥À¥ó¥¹¤É¤ì¤â°ÂÄê¤·¤¿¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ä¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡¢¡Ö1ÂÐ1¥é¥ó¥¯¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë¤ÆWhiplash¡Ö1 STAR¥Á¡¼¥à¡×¤ÇÊ³Æ®¡£Äã²»¥é¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÂè1²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤Ë¤ÏÇòÈ±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥É¥ó¥Û¥ó¤Ï¡¢VERIVERY¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Ð¸³¤·¡¢Ê¼Ìò¤«¤éÉüµ¢Ä¾¸å¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¡£¡Ö1ÂÐ1¥é¥ó¥¯¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¤ÏÅìÊý¿Àµ¯¡ÖRising Sun¡×¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¡¢¤Î¤É¤òÄË¤á¤¿¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òµ¤¸¯¤¦¤Ê¤É¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¡¦¥·¥å¥ó¥æ¡¼¤Ï¡¢2010Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¡ØPLANET C¡Ù¤«¤é¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¸À¸ì¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö1ÂÐ1¥é¥ó¥¯¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¡¦¥»¥ó¤ä¥¿¥Ä¥¤ÈÆ±¤¸ZEROBASEONE¡ÖKILL THE ROMEO¡×¤Î¡Ö2STAR¥Á¡¼¥à¡×¤Ç³èÌö¡£²Ú¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢·ë²Ì¤Ï14Æü¸á¸å9»þ¤«¤éABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëËÜÊÔ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£