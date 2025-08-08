元放送作家の鈴木おさむさんが、自身のインスタグラムで、夏休みに大阪で開催される「大阪わんぱく」の魅力を伝えています。

【写真を見る】【鈴木おさむ】 "私は、アンバサダーならぬ「わんばさだー」” 夏休みのイベント「大阪わんぱく」の魅力を紹介 "ジャングリアにも負けてない”



「大阪わんぱく」は、見る・聞く・触る・嗅ぐ・味わうといった、五感をつかって大人〜子どもまで、わんぱく体験が楽しめるという夏休みのイベント。

このイベントのワンバサダーを務める鈴木おさむさんは、自身のインスタグラムで「大阪万博ではなく大阪わんぱく！ふざけた展示がこれでもかと！」と綴り、イベントで展示される作品の中でも、お気に入りのものを、画像を載せて紹介しています。



たとえば、メロンをマスクの形にカットした、その名も「マスクメロン」のアート。マスクの中央には、微笑んだ唇がデザインされています。

続いては、ピザの中央部分がせり上がり、帽子の形になった「ピザハット」。ピザ生地の耳の部分が、帽子のつばになっています。



そして、叩くとくしゃみの音が鳴り響くという「ハクションドラム」など。

イベントのワンバサダーを務める鈴木さんは、「他にもめちゃくちゃあるし、行ったら体験して笑っちゃうもの多数！！」「結構笑えます！！ジャングリアにも大阪万博にも負けてない！多分！しかも体験出来るモノ多し！！」と紹介しています。



「大阪わんぱく」は8月9日から17日まで大阪・難波で開催されます。

