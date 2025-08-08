お笑いトリオ・森三中の大島美幸（４５）が、２０２６年上半期のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」に出演することが８日、発表された。大島にとって朝ドラ初出演となる。

ドラマの舞台となる栃木県大田原市出身の大島は、うなぎ店の女将（おかみ）役で出演。「小さい頃から、家族で夢中になって見ていた朝ドラに出演させていただけるなんて、夢のようです。天国のじいちゃん、ばあちゃんが泣いてよろこびます」と感情を爆発させた。地元愛も深く「生まれ育った“大田原”が舞台。『ふるさと大使』でもあるので、全力でやらせていただきますし、全力で宣伝させていただきます」と意気込んだ。

朝ドラへは並々ならぬ思いがある。「高校生のときに、朝ドラを見て、見終わったらバイク通学で出発するという日々を送っていました！」と学生時代を述懐。そして「『ふたりっ子』『あぐり』が大好きでした。『まんぷく』『とと姉ちゃん』『あさが来た』『まれ』『あまちゃん』『てるてる家族』『ちゅらさん』『君の名は』『おしん』たくさん見させてもらっています」と歴代作品の名前をすらすらと挙げて、よろこびを示した。

「風、薫る」は明治時代を舞台に、看護師という職業が確立される黎明（れいめい）期に、２人の女性が看護の世界に飛び込み、互いにぶつかり合いながら成長していく物語。見上愛と上坂樹里がＷヒロイン。母が看護師という大島は「患者さんとのかかわりなど近くで見てきました。仕事だけではおさまらないホスピタリティがないと務まらないすごい仕事だと思いました」と敬意を込めて話した。