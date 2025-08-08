全日本プロレスの宮原健斗（３６）が８日、神戸市中央区のデイリースポーツを訪問し、３１日・神戸サンボーホール大会をＰＲした。全日本としては６年ぶりとなる神戸サンボーホール大会へ向けて「まずは神戸サンボーホールで試合をできることがうれしい。サンボーホールはプロレスのメッカ。プロレスファンの中でなじみのある場所。これを機に灯をつけたい」と、熱い思いを口にした。

全日本では“秋の祭典”、１６人による無差別級トーナメント戦「第１２回王道トーナメント」が、２４日・後楽園ホール大会で開幕する。神戸大会は、現３冠ヘビー級王者の斉藤ジュンと、昨年の王道トーナメント覇者の綾部蓮などが組まれている。宮原は２４日の後楽園大会の１回戦で真霜拳號と相まみえ、勝てば９月６日の宇都宮大会で青柳優馬−野村直矢の勝者と対戦。神戸大会へ向け「３１日は次に望みのある状態で来たい」と、真霜戦の必勝を期した。

「今は何もベルトがない。王道トーナメントで優勝した気持ちは過去イチ強いかもしれない。優勝すれば、おのずといろいろと見えてくる」。王道トーナメントは２０１８年、２２年と２回優勝。“満場一致で最高の男”は３年ぶりの頂点だけを見据えている。