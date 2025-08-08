　8月8日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2867銘柄。東証終値比で上昇は1231銘柄、下落は1551銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが53銘柄、値下がりは167銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は変わらずの3万円。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4563>　アンジェス　　　　　103　　 +23（ +28.8%）
2位 <6844>　新電元　　　　　　 3136　　+511（ +19.5%）
3位 <6227>　ＡＩメカ　　　　　 4000　　+635（ +18.9%）
4位 <6676>　ＢＵＦ　　　　　　 3003　　+467（ +18.4%）
5位 <3842>　ネクスジェン　　　 1110　　+154（ +16.1%）
6位 <6145>　ＮＩＴＴＯＫ　　　 2307　　+297（ +14.8%）
7位 <4960>　ケミプロ　　　　　　324　　 +41（ +14.5%）
8位 <7727>　オーバル　　　　　549.9　 +65.9（ +13.6%）
9位 <7906>　ヨネックス　　　　 3450　　+360（ +11.7%）
10位 <4662>　フォーカス　　　 1599.5　+153.5（ +10.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4935>　リベルタ　　　　　 2540　　-530（ -17.3%）
2位 <246A>　アスア　　　　　　　653　　-135（ -17.1%）
3位 <6378>　木村化　　　　　　　901　　-181（ -16.7%）
4位 <3920>　アイビーシー　　　　858　　-155（ -15.3%）
5位 <9517>　イーレックス　　　675.3　-111.7（ -14.2%）
6位 <6405>　鈴茂器工　　　　　 1550　　-246（ -13.7%）
7位 <9341>　ＧＥＮＯＶＡ　　　　643　　 -98（ -13.2%）
8位 <6235>　オプトラン　　　　 1440　　-198（ -12.1%）
9位 <5247>　ＢＴＭ　　　　　　 1175　　-161（ -12.1%）
10位 <8107>　キムラタン　　　　 48.5　　-6.5（ -11.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6753>　シャープ　　　　　　810　 +40.2（　+5.2%）
2位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 2296　 +66.0（　+3.0%）
3位 <8801>　三井不　　　　　　 1600　 +41.0（　+2.6%）
4位 <7735>　スクリン　　　　　12235　　+185（　+1.5%）
5位 <4751>　サイバー　　　　　 1620　 +22.0（　+1.4%）
6位 <8766>　東京海上　　　　 6329.9　 +79.9（　+1.3%）
7位 <4385>　メルカリ　　　　　 2165　 +24.0（　+1.1%）
8位 <4506>　住友ファーマ　　　 1360　　 +10（　+0.7%）
9位 <3402>　東レ　　　　　　　　959　　+6.9（　+0.7%）
10位 <6178>　日本郵政　　　　　 1460　　+9.0（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9147>　ＮＸＨＤ　　　　　 3100　-351.0（ -10.2%）
2位 <7733>　オリンパス　　　　 1750　 -74.5（　-4.1%）
3位 <4755>　楽天グループ　　　　775　 -25.5（　-3.2%）
4位 <5706>　三井金　　　　　 6499.8　-193.2（　-2.9%）
5位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2531　 -48.0（　-1.9%）
6位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　　820　 -13.7（　-1.6%）
7位 <8604>　野村　　　　　　　 1011　 -14.5（　-1.4%）
8位 <3099>　三越伊勢丹　　　　 2310　 -28.0（　-1.2%）
9位 <6981>　村田製　　　　　　 2385　 -23.0（　-1.0%）
10位 <6954>　ファナック　　　　 4330　　 -36（　-0.8%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

