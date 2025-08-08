[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1231銘柄・下落1551銘柄（東証終値比）
8月8日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2867銘柄。東証終値比で上昇は1231銘柄、下落は1551銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが53銘柄、値下がりは167銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は変わらずの3万円。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4563> アンジェス 103 +23（ +28.8%）
2位 <6844> 新電元 3136 +511（ +19.5%）
3位 <6227> ＡＩメカ 4000 +635（ +18.9%）
4位 <6676> ＢＵＦ 3003 +467（ +18.4%）
5位 <3842> ネクスジェン 1110 +154（ +16.1%）
6位 <6145> ＮＩＴＴＯＫ 2307 +297（ +14.8%）
7位 <4960> ケミプロ 324 +41（ +14.5%）
8位 <7727> オーバル 549.9 +65.9（ +13.6%）
9位 <7906> ヨネックス 3450 +360（ +11.7%）
10位 <4662> フォーカス 1599.5 +153.5（ +10.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4935> リベルタ 2540 -530（ -17.3%）
2位 <246A> アスア 653 -135（ -17.1%）
3位 <6378> 木村化 901 -181（ -16.7%）
4位 <3920> アイビーシー 858 -155（ -15.3%）
5位 <9517> イーレックス 675.3 -111.7（ -14.2%）
6位 <6405> 鈴茂器工 1550 -246（ -13.7%）
7位 <9341> ＧＥＮＯＶＡ 643 -98（ -13.2%）
8位 <6235> オプトラン 1440 -198（ -12.1%）
9位 <5247> ＢＴＭ 1175 -161（ -12.1%）
10位 <8107> キムラタン 48.5 -6.5（ -11.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6753> シャープ 810 +40.2（ +5.2%）
2位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2296 +66.0（ +3.0%）
3位 <8801> 三井不 1600 +41.0（ +2.6%）
4位 <7735> スクリン 12235 +185（ +1.5%）
5位 <4751> サイバー 1620 +22.0（ +1.4%）
6位 <8766> 東京海上 6329.9 +79.9（ +1.3%）
7位 <4385> メルカリ 2165 +24.0（ +1.1%）
8位 <4506> 住友ファーマ 1360 +10（ +0.7%）
9位 <3402> 東レ 959 +6.9（ +0.7%）
10位 <6178> 日本郵政 1460 +9.0（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9147> ＮＸＨＤ 3100 -351.0（ -10.2%）
2位 <7733> オリンパス 1750 -74.5（ -4.1%）
3位 <4755> 楽天グループ 775 -25.5（ -3.2%）
4位 <5706> 三井金 6499.8 -193.2（ -2.9%）
5位 <9433> ＫＤＤＩ 2531 -48.0（ -1.9%）
6位 <5020> ＥＮＥＯＳ 820 -13.7（ -1.6%）
7位 <8604> 野村 1011 -14.5（ -1.4%）
8位 <3099> 三越伊勢丹 2310 -28.0（ -1.2%）
9位 <6981> 村田製 2385 -23.0（ -1.0%）
10位 <6954> ファナック 4330 -36（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
