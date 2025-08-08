マクドナルドは8日から人気コンテンツ「ポケモン」のハッピーセットを販売開始した。7日にはマクドナルドとフリマアプリ「メルカリ」が共同で声明を発表。転売に関する注意喚起を行ったが、ポケモンのハッピーセット関連商品がメルカリに出品される事態となっている。

7日にマクドナルドとメルカリは「両社のお客さまの混乱を回避し、より安心・安全に取引ができる環境の構築を目指し、2025年8月8日より発売の「ハッピーセット」など日本マクドナルド関連商品について、両社で情報共有を行い、発売前後の注意喚起や権利侵害品対策などの取り組みを実施いたします」と発表。悪質な詐欺行為等、利用規約等に抵触する可能性のある出品の削除などの転売対策を実施するとした。

だが、メルカリにはポケモンのハッピーセット関連商品が多数出品されており、4999円の高値がつけられた転売品が売り切れになっているものも見られた。SNSには「子どもの楽しみを邪魔するなよ」「転売対策なのであれば購入制限を1セットなど厳しく設ける。もしくは抽選後日お渡しにするなどやりようあるでしょうに」などの怒りの声が書き込まれた。

今回発売されるハッピーセット「ポケモン」は、8〜14日の第1弾ではピカチュウ、ヒトカゲ、ゼニガメ、メガルカリオのおもちゃがもらえる。また15〜21日の第2弾ではピカチュウ、メガリザードンX、フシギダネ、イーブイのおもちゃがもらえる。さらに、3連休の9〜11日は、ポケモンカードも配布される。

3連休に配布されるポケモンカードを巡ってはSNS上で懸念が相次いでおり「ポケモンも転売対策のニュース出てたけど荒れるんやろな」「ハッピーセットのポケモン転売されてんだ、欲しいから萎えるわ〜」「ちいかわコラボの時はコラボ早期終了、グッズはメルカリ大量出品」などのコメントが書き込まれていた。