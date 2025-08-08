サンリオが２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正 サンリオが２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

サンリオ<8136.T>がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１６２２億円から１６８８億円（前期比１６．５％増）へ、営業利益を６００億円から６７３億円（同２９．９％増）へ、純利益を４２０億円から４７５億円（同１３．８％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各２７円の年５４円から中間・期末各３０円の年６０円へ引き上げた。



グローバルでのサンリオキャラクター人気の高まりやさまざまな施策が奏功し、店舗やテーマパークにおいて外国人観光客及び国内客が増加していることが売上高を押し上げる。また、国内外のライセンス事業が、複数キャラクター戦略の好調継続により北米・中国を中心に大幅に伸長したことも利益押し上げに貢献する。



なお、同時に発表した第１四半期（４～６月）決算は、売上高４３０億９７００万円（前年同期比４９．１％増）、営業利益２０１億９８００万円（同８８．０％増）、純利益１４１億９０００万円（同３７．８％増）だった。２０周年の「クロミ」や５０周年の「マイメロディ」に加え、「２０２５年サンリオキャラクター大賞」で１位を獲得した「ポムポムプリン」など、「ハローキティ」以外のキャラクターの人気も高まったことで国内物販事業・ライセンス事業が大幅に伸長。北米や欧州、中国などでライセンス事業が伸長したことも寄与した。



