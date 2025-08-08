関電化が２６年３月期業績予想を下方修正 関電化が２６年３月期業績予想を下方修正

関東電化工業<4047.T>がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を６８０億円から６６５億円（前期比６．７％増）へ、営業利益を５０億円から４０億円（同６．４％減）へ、純利益を３３億円から２７億円（同１６．９％減）へ下方修正した。



精密化学品の売上高が想定を下回って推移していることが要因。なお、８月７日に発生した渋川工場火災事故の影響は反映させておらず、重要な影響が見込まれる場合には速やかに開示するとしている。



同時に発表した第１四半期（４～６月）決算は、売上高１５１億４３００万円（前年同期比２．０％減）、営業利益７億７９００万円（同３８．５％減）、純利益５億３１００万円（同５４．５％減）だった。半導体メーカーの稼働率向上による特殊ガスの増収があったものの、電池材料の技術支援料の発生が今期はないことなどが響いた。



出所：MINKABU PRESS