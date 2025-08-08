女子テニス・大坂なおみ選手が日本時間7日のナショナルバンク・オープン準優勝とし、世界ランクを25位に上昇させました。

元世界ランク1位の大坂選手は決勝にてカナダの18歳ビクトリア・ムボコ選手と対戦するも、1-3で惜しくも優勝には届かず、試合後には涙をこぼしました。それでも世界ランキングは1799ポイントとし、49位から25位へ上昇。対戦相手のムボコ選手もポイントを85位から大幅アップさせ、24位に着地しました。

また試合前の日本時間7月28日には自身のSNSでパトリック・ムラトグルー氏とコーチ関係を解消したことを報告。パトリック氏とは2024年の9月からコーチとして迎え入れており、解消に際して「ありがとうパトリック。あなたから学んだことは素晴らしい経験でした。今後の活躍を祈っています。あなたは私が今まで会った中で最も親しい1人であり、またどこかで会えると信じています」と感謝を伝えていました。