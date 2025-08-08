◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日 ▽１回戦 東洋大姫路５―３済美（８日・甲子園）

夢の舞台で戦いきった。済美ナインの目には涙が光っていた。２点差で迎えた９回２死二塁、２ストライクと追い込まれた代打・三浦響のバットは、空を切った。無念の１回戦敗退。「終盤にバッティングのレベルの高さを発揮されてしまった」と田坂僚馬監督は冷静に敗因を受け止めた。

「めっちゃ負けず嫌いなんです」と語る指揮官は、３日の抽選会後に３０試合分の映像を分析。東洋大姫路の対策を講じた。緩いカーブを投げ込む左腕の田河悠斗を先発に指名したのも、相手打線を警戒してのことだったが、１回２／３を３安打３失点。「起用したのは私」と責任を背負った。

愛媛を出発する前日、恩師の墓前に手を合わせた。「甲子園へ行ってきます。がんばってきます」と同校を全国制覇に導き、１４年に亡くなった上甲正典元監督に報告した。しかし、投打で力の差を実感。「これが甲子園だぞ、と厳しいお言葉を頂いてるんじゃないかな…」とつぶやいた。「この球場でやっぱり勝ちたい」。上甲イズムを脈々と受け継ぐ勝負師が、済美を強くする。（藤田 芽生）