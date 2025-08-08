ENHYPEN（エンハイプン）のInstagramが更新。メンバーのNI-KI（ニキ）がPRADA（プラダ）をクールにまとったショットが公開された。

【写真】ブロンドのENHYPENニキ×PRADA夏ルック【写真】NYでコンサートを行ったENHYPEN

■ブロンドヘア＆サングラスで圧倒的な存在感を放つニキ

投稿のキャプションには「Hot Summer」の文字が躍り、ニキはシンプルな白いTシャツに薄いカラーのジーンズ、ショルダーバッグを合わせて登場。ブロンドヘアをアップにセットし、サングラスを掛けて、グループ最年少とは思えない貫禄を放っている。

3枚目では右手をサングラスにかけて少し下げ、グレーのカラーコンタクトを着けた目元をチラ見せ。4枚目ではサングラスを外し、色気をまとわせながらアンニュイにカメラを見つめた。

SNSでは「爆イケすぎる」「まさにホットサマー…」「ニキの表現の仕方が本当に好き」「おしゃれでかっこいい」「白Tとデニムでも圧倒的にかっこよく見せちゃうね」「最高すぎる！」と反響が集まっている。

■ENHYPENは8月6、7日にワールドツアーのNY公演を開催