Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。金曜レギュラーパーソナリティーを務める『ZIP!』（日本テレビ系）のオフショットを公開した。

■阿部亮平「午後も頑張りましょう～！！暑さ対策忘れずにね」

『ZIP!』の放送終了後、阿部は「ZIP! ありがとうございました」というコメントとともに1枚の写真をアップ。

スタジオセットの観葉植物の横に立った阿部の全身ショットで、黒スーツに菱形模様の青ネクタイを合わせた阿部が、左手を腰に当て、右手でピースをして微笑んでいる。

そして「午後も頑張りましょう～！！」と綴り、「暑さ対策忘れずにね」と呼びかけた。

ファンからは「腰に当てる手の位置が高くてかわいい」「顔小さいし脚長くてスタイル良すぎませんか？」「スーツの阿部ちゃんはほんとに大優勝」「爽やかでかっこいい」「異次元にスタイル良い」「手脚長すぎる顔小さすぎる」など絶賛の声が寄せられている。

■ドラマやクイズ番組でもスーツ姿を披露している阿部亮平

Snow Man

