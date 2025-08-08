吉本興業は８日、より良いコンテンツ制作に向けて「プロダクションマナービデオ」を９月より導入することを公式サイト上で発表した。

導入理由は「自社で制作する映像や番組、大型ライブ、ツアーなどのコンテンツについて、出演者を含む社内外のスタッフが気持ちよく働き、お客様により楽しんでもらえるコンテンツを制作することを目指し」とし、「近年、映画や映像コンテンツの制作現場においても、監督、出演者、スタッフ等の地位や役割にかかわらず、お互いを尊重し合いながら制作を行うことが国内外でスタンダードとして求められております」と説明。

これまでも所属タレントや社員にコンプライアンス研修を行い、「コーポレートガバナンス及びコンプライアンス徹底の強化」に努めていたことを踏まえ「今回は、これまでの取り組みに加えて、弊社が主体的に関わるコンテンツ制作の開始時において、社内外のスタッフに、他者の尊重や注意すべき言動、労務・衛生管理など、職場環境を向上するための基礎知識をまとめた映像を視聴していただくことにしました」と説明。「これにより、お互いが気を付けるべきことを確認し、出演者・スタッフ全員で、お客様により楽しんでもらえるコンテンツを作るという意識の共有を図ってまいります」と続けた。

また「お客様に『おもしろい』『楽しい』と感じていただく基準、価値観は、時代とともに変化してきました。昔から変わらず、『おもしろい』『楽しい』と感じてもらえる表現もあれば、現代では不快な印象を与えてしまったり、受け入れられなくなったりする表現もあります」と時代による変化にも触れ「弊社はこれまで、時代の変化に対応しながら、その時において最も楽しんでもらえるコンテンツ作りを目指してきました。これからも『おもしろい』『楽しい』を追求し、皆様の期待を超えるようなコンテンツをお届けできるように努めてまいります」と結んだ。