¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¹¾Àî¾Ò»Ò»á¤¬£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¹ÎÍ¹â¹»ÌîµåÉô¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ë½ÎÏ»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ìÃæ¤ÎÆ±¹»¤Ï£¶Æü¤Ëº£Ç¯£±·î¤ËÌîµåÉôÎÀÆâ¤ÇË½ÎÏ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢Èï³²À¸ÅÌ¤Ë¼Õºá¤¹¤ëÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¡£ÇÄ°®¤·¤¿¤Èµ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï£´¿Í¤Î£²Ç¯À¸¤¬£±¿Í¤Î£±Ç¯À¸¤ÎÉô²°¤ò¸ÄÊÌ¤ËË¬¤ì¤Æ¶»¤òÃ¡¤¯¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¡£²Ã³²À¸ÅÌ£´¿Í¤¬Èï³²À¸ÅÌ¤Ë¼Õºá¤·¡¢»ö·ïÈ½ÌÀÆü¤«¤é¡Ö£±¥«·î°ÊÆâ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÆ³¤â¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£Èï³²À¸ÅÌ¤Ï£³·îËö¤ÇÅ¾¹»¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤ÏÆ±¹»¤ËÂÐ¤·¡¢£³·î¤Ë¸·½ÅÃí°ÕÁ¼ÃÖ¤Î°Æ·ï¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò£µÆü¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹¾Àî»á¤ÏÆ±¹»¤¬Ë½ÎÏ»ö°Æ¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¤È¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¡£¡Ö¤³¤Î·ï¤Ç°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Èï³²À¸ÅÌ¤¬Å¾¹»¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¤Ê¤¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡×¤È»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Ï£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£±²óÀï¤Ç°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ë£³¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£²²óÀï¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£Ãæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¡¢¡ÖÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈË½ÎÏ»ö°Æ¤Ë½é¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£