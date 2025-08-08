¡Ö½÷À¤«¤é¡Ø²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤»¤ëÃË¡×¤ÎÆÃÄ§¡Ä¼Â¤Ï¥ë¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê¤â¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¡È¸ú²ÌÅª¤Ê5¤Ä¤Î¸ÀÆ°¡É
¡½¡ÎÎø°¦¥³¡¼¥Á¡¦´Ø¸ýÈþÆà»Ò¡Ï¡½
¡¡YouTube¤ÇÆü¡¹¡¢Îø°¦¿´Íý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡×¼çºË¤Î´Ø¸ýÈþÆà»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ÈÃË½÷¤Î¿´Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡È½÷À¤ÎÊý¤«¤é²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÃË¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë
¡¡¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð½÷À¤Ë¤â¤¦°ìÊâ¶á¤Å¤±¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆÃ¤Ë30Âå°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Îø°¦¤Ë¤â¿µ½Å¤µ¤ä¾È¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÍ¶¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·Áê¼ê¤Î½÷À¤«¤é¼«Á³¤Ë¡Öº£ÅÙ²ñ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤½Ö´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È½÷À¤ÎÊý¤«¤é²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÃË¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò5¤Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÌµÍý¤Ê±é½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¡¡ÖÍ¾Çò¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë²ñÏÃ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¡¡²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç²¿¤â¤«¤âÏÃ¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¡È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤¹ÍýÍ³¡É¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¾¯¤·¤À¤±ÏÃ¤ò¡ÈÅÓÃæ¤Ç»ß¤á¤ë¡É¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÂ³¤¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¤³¤ì¤ÏÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤«¤â¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈÂ³¤¤Ï¤Þ¤¿º£ÅÙ¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç²ñÏÃ¤ò¶èÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤Ï¼«Á³¤È¡Ö¤½¤ì¡¢²ñ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¡¥¤¥¬¥ë¥Ë¥¯¸ú²Ì¡ÊÌ¤´°Î»¤Î¤â¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿´Íý¡Ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¢¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¡×¤ò½Ð¤¹
¡¡¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÆÃÊÌ°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¤°¤Ã¤È½Ì¤á¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò·Ú¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼Â¤ÏºÇ¶á¡¢Ã¯¤Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤·»Å»ö¤ÇÇº¤ó¤Ç¤Æ¤µ¡×¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¡×¤ò¶¦Í¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤òÁê¼ê¤ËÍ¿¤¨¡¢´Ø·¸À¤Ë¡È¿¼¤µ¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¿¼¤µ¤¬¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡áÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡£¤¢¤¨¤Æ¡È²ñ¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡É¶õµ¤¤ò½Ð¤¹
¡¡¾¯¤·°Õ³°¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö²ñ¤ª¤¦¤è¡×¤È¸À¤¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¹¥°Õ¤ò¼¨¤¹Êý¤¬¡¢½÷À¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¶á¤Å¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌµÍý¤Ë²ñ¤ª¤¦¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤·ÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¼¤«¤±¤Æ¤Í¡×
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï²¡¤·¤Ä¤±¤¬¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ç¤â¹¥°Õ¤Ï´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½÷À¤ÎÂ¦¤«¤é¡Öº£ÅÙ²ñ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¿´¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë
¡¡¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤¿ÉôÊ¬¤ò»ý¤ÄÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Æ¶á´¶¤òÊú¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿´Íý¤Ï¡ÖÆ±ÎàÀ¤Î¸¶Íý¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢Îø°¦¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¼«Á³¤È²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¨¡¢¡û¡û¤µ¤ó¤â½µËö¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤òÈÔ¤¤¤Æ°û¤à¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤âºÇ¶á¡¢¼«Âð¤ÇÆ¦¤«¤éÞ»¤ì¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ä½¬´·¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¦¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¹¤²¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡YouTube¤ÇÆü¡¹¡¢Îø°¦¿´Íý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡×¼çºË¤Î´Ø¸ýÈþÆà»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ÈÃË½÷¤Î¿´Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡È½÷À¤ÎÊý¤«¤é²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÃË¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë
¡¡¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð½÷À¤Ë¤â¤¦°ìÊâ¶á¤Å¤±¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È½÷À¤ÎÊý¤«¤é²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÃË¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò5¤Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÌµÍý¤Ê±é½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¡¡ÖÍ¾Çò¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë²ñÏÃ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¡¡²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç²¿¤â¤«¤âÏÃ¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¡È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤¹ÍýÍ³¡É¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¾¯¤·¤À¤±ÏÃ¤ò¡ÈÅÓÃæ¤Ç»ß¤á¤ë¡É¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÂ³¤¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¤³¤ì¤ÏÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤«¤â¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈÂ³¤¤Ï¤Þ¤¿º£ÅÙ¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç²ñÏÃ¤ò¶èÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤Ï¼«Á³¤È¡Ö¤½¤ì¡¢²ñ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¡¥¤¥¬¥ë¥Ë¥¯¸ú²Ì¡ÊÌ¤´°Î»¤Î¤â¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿´Íý¡Ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¢¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¡×¤ò½Ð¤¹
¡¡¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÆÃÊÌ°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¤°¤Ã¤È½Ì¤á¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò·Ú¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼Â¤ÏºÇ¶á¡¢Ã¯¤Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤·»Å»ö¤ÇÇº¤ó¤Ç¤Æ¤µ¡×¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¡×¤ò¶¦Í¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤òÁê¼ê¤ËÍ¿¤¨¡¢´Ø·¸À¤Ë¡È¿¼¤µ¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¿¼¤µ¤¬¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡áÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡£¤¢¤¨¤Æ¡È²ñ¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡É¶õµ¤¤ò½Ð¤¹
¡¡¾¯¤·°Õ³°¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö²ñ¤ª¤¦¤è¡×¤È¸À¤¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¹¥°Õ¤ò¼¨¤¹Êý¤¬¡¢½÷À¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¶á¤Å¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌµÍý¤Ë²ñ¤ª¤¦¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤·ÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¼¤«¤±¤Æ¤Í¡×
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï²¡¤·¤Ä¤±¤¬¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ç¤â¹¥°Õ¤Ï´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½÷À¤ÎÂ¦¤«¤é¡Öº£ÅÙ²ñ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¿´¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë
¡¡¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤¿ÉôÊ¬¤ò»ý¤ÄÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Æ¶á´¶¤òÊú¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿´Íý¤Ï¡ÖÆ±ÎàÀ¤Î¸¶Íý¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢Îø°¦¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¼«Á³¤È²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¨¡¢¡û¡û¤µ¤ó¤â½µËö¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤òÈÔ¤¤¤Æ°û¤à¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤âºÇ¶á¡¢¼«Âð¤ÇÆ¦¤«¤éÞ»¤ì¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ä½¬´·¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¦¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¹¤²¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£