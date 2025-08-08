「きゃわいいすき」なでしこジャパン清水梨紗と長谷川唯のオフショットに今夏イングランド移籍のなでしこ選手も反応

今月6日までになでしこジャパンDFの清水梨紗が自身のInstagramを更新。同じくなでしこMF長谷川唯とのオフショットを投稿し、今夏にイングランドへ移籍したなでしこMFも反応した。

マンチェスター・シティ・ウィメンズに所属する清水は「ふらっと外に出て、ふらっとコーヒー そんなゆるーいオフの午後」と綴り、コーヒーを手に持った自身の姿を2枚、さらにチームでも代表でも同僚である長谷川とのオフショットを2枚投稿した。

これに対しコメント欄では「2人ともかわいい」「１番贅沢な時間かもしれませんね」といった反応が見られた。

また一般人のファンだけでなく、なでしこジャパンMFの北川ひかるからも「きゃわいいすき」と二人のツーショットに反応。清水はそれに対し「はやくあおー」と、今夏エヴァートンの女子チームに加入した北川との再会を待ち望むコメントを返していた。

清水は2024年7月にマンチェスター・シティに加入したものの、9月の代表活動中に右膝前十字じん帯断裂。長期間のリハビリを続けており、Instagramのコメント欄でも「りさちゃん〜ピッチの戻ってくるの楽しみです」と復帰を熱望する書き込みがあった。