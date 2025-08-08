「腰は今にも砕けそう」生後5か月で体重が10kgを超えた息子「ミルクの量は本当にずっと悩み続けていて」

恋愛マスターとして知られるお笑い芸人・くじらの妻の佐々木かいさんが7日に自身のアメブロを更新。息子の体重が生後5か月で10kgを超えたことを明かした。

この日、かいさんは息子について「チビたま君、生後5ヶ月で10kgを超えました！！」と報告。「“体重増えすぎかな？”と心配になったりもしましたが、小児科の先生にも、産後ケアの助産師さんにも、『健康で元気に育っているから問題ない！』と言って頂けている」と明かし「このままBIGベビーとしてすくすくと元気に育ってほしい」と心境をつづった。

続けて「しかしながら、やはり私の腕と腰は日々悲鳴をあげていて腰は今にも砕けそうなので笑」といい「しっかりとBIGベビーを抱っこし続けられるように筋トレ頑張ります」とコメント。息子について「ミルクの量は本当にずっと悩み続けていて、正直、今もどれくらいの量をあげたらいいのか日々悩みながら」「色々な人に相談しながら試行錯誤の日々」と明かした。

一方で「色々な人達の意見は参考にしつつ、最終的には親である自分達が、日々その子の様子や体重を見ながら量を決めてやっていくしかないのだと思います」と自身の考えを告白。最後に「これから離乳食も始まるので、また進み具合や、日々の葛藤も笑」つづっていきたいと明かし、ブログを締めくくった。