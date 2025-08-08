お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が7日深夜放送のMBSラジオ「ゴチャ・まぜっ天国！」（木曜深夜1・00）に出演。人気俳優について語った。

理想の顔の話題になり、お笑いコンビ「鬼ヶ島」のおおかわらは「奇跡的に昔言われたのが、高橋一生さん」と告白。思わず噴き出した大久保は「あの〜、どのクチが。ふざけんなってみんな思ってるよ」と切り捨てたものの、「まあまあ、系統ね」とフォローした。

そのためおおかわらは「スッキリしてないと無理だなって感じがしません？」と説明。自身が理想とする顔との距離を「目鼻立ちパッチリのカッコイイのは無理じゃないですか」と釈明したが、大久保は「高橋一生さん、生で見たらめっちゃカッコイイよ」と断言した。

そして「目が細くて一重の人はみんなそういうことを言うじゃない」と続け、「高橋一生さんがあの顔だからかっこよく出来てるだけで、似てるって言う人はだいたい“ブ”」と以下自粛。おおかわらは「だから僕は気を遣ってもらったんでしょうね、その似てるって言ってくれた人は。なんかほめないとっていうところで探して」と振り返っていた。