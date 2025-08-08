東北日本海側では、大気の非常に不安定な状態が続くため、９日昼前にかけて、大雨による土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、東北地方では、９日明け方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

【画像】今後の東北の天気

［気象概況］

東北地方は気圧の谷となっています。また、北日本の上空約５５００メートルには、氷点下９度以下のこの時期としては強い寒気が流れ込み、東北地方では大気の状態が非常に不安定となっています。

この状態は９日にかけて続くため、東北地方では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

［雨の予想］

８日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

東北太平洋側 ４０ミリ

９日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ３０ミリ

東北太平洋側 ３０ミリ

８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ６０ミリ

東北太平洋側 ６０ミリ



［防災事項］

東北日本海側では、９日昼前にかけて、大雨による土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

また、東北地方では、９日明け方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■東北の今後の天気

■今後の全国の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより