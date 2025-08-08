新山千春、10代＆20歳当時の写真披露「どちらも素敵」「変わらず美しい」
【モデルプレス＝2025/08/08】タレントの新山千春が7日、オフィシャルブログを更新。1996年にデビューした当時の写真と、20歳の写真をモチーフにしたTシャツ＆トートバッグを身につけた姿を公開した。
【写真】新山千春、10代＆20歳当時の貴重写真
この日、新山は「皆さんにお知らせがあります」と切り出し、「8／24 デビュー30周年となるこの日に30th anniversary 限定グッズをいろいろと発売することが決定しました」と“30th anniversary collection”の発売を報告。グッズには「デビュー当時の1996年！10代の自分と20歳の自分！！大事な思いが詰まった写真たち」がデザインされており、「デビューから30年の軌跡と、これまでの感謝とあなたのこれからに寄り添いたい」という思いが込められているという。
ブログには、柔らかな笑顔やナチュラルな表情を見せながら、限定グッズの白Tシャツに白のボトムスを合わせたシンプルで洗練されたコーディネートや、同じデザインの黒トートバッグを肩にかけたショット、さらに白Tシャツにヴィンテージ感のあるダメージデニムとジャケットを重ねたクールなスタイルなど、多彩な着こなしを披露した。
さらに、8月21日の夜には収録後に久々のインスタライブも予定しており「皆さんとお話できたら嬉しいです」とファンとの交流も楽しみにしているとつづり、「皆さんは1996バージョンと、初LAの20歳バージョンどっちが好きですか？」と問いかけながら、ブログを締めくくった。
30周年という節目を迎えた新山の姿に、ファンからは「ファンになって30年」「いつも応援しています」「可愛い」「めっちゃ美貌綺麗」「どちらも素敵」「素敵なお知らせありがとう」「いつの時代も変わらず美しい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
