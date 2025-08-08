「今日好き」伊藤愛依海、美ウエストチラリ タイトTでボディライン際立つ
【モデルプレス＝2025/08/08】ギャル雑誌「egg」のモデルで、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していた伊藤愛依海が8日、自身のInstagramを更新。撮影のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出演美女、タイトTでボディライン際立つ
伊藤は「雑誌撮影楽しい」と雑誌撮影を楽しんだことを報告。「みんな楽しみにしててねっっ」とミニ丈の白いタイトTシャツにデニムパンツを合わせたコーディネートで、美しいウエスト、ボディラインを披露した。
この投稿に、ファンからは「理想のスタイル」「可愛い」「楽しみ！」「似合ってる」「スタイル良い」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出演美女、タイトTでボディライン際立つ
◆伊藤愛依海、撮影オフショット披露
伊藤は「雑誌撮影楽しい」と雑誌撮影を楽しんだことを報告。「みんな楽しみにしててねっっ」とミニ丈の白いタイトTシャツにデニムパンツを合わせたコーディネートで、美しいウエスト、ボディラインを披露した。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】