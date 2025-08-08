コトブキヤの新プラモデルシリーズ「ARMORED CORE V.I.O.S.」第2弾は「スティールヘイズ オルトゥス」が商品化決定！
【「EL-PC-00 ALBA STEEL HAZE ORTUS / Rusty」商品化決定】 8月8日 発表
コトブキヤは、プラモデル「EL-PC-00 ALBA STEEL HAZE ORTUS / Rusty」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、コトブキヤが新たに展開する圧倒的なボリューム感が特徴のプラモデルシリーズ「ARMORED CORE V.I.O.S.（ヴァリアブル.インフィニティ.オーバード.スケール.）」より、第2弾として「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」の「スティールヘイズ オルトゥス」を商品化するもの。
今回同社公式Xアカウントにて本製品の商品化決定を発表。先日予約開始された第1弾「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」に続き、第2弾もラスティの機体が商品化されることが決定した。
【コトブキヤ「ARMORED CORE V.I.O.S.シリーズ」最新情報】- コトブキヤ_プラモデル総合 (@kotobukiya_p) August 7, 2025
続報にご期待ください！#アーマード・コア #ARMOREDCORE #アマコア pic.twitter.com/SnE8C3RGJv
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.