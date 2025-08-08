¡ÖNieR¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥ëー¥à¥é¥¤¥È ¥¨¥ßー¥ë¡×¤¬¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£8·î9Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«
¡ÚNieR15¼þÇ¯ ¥ëー¥à¥é¥¤¥È ¥¨¥ßー¥ë¡Û 8·î9Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«Í½Äê
¡¡¥¿¥¤¥Èー¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º·ÊÉÊ¡ÖNieR15¼þÇ¯ ¥ëー¥à¥é¥¤¥È ¥¨¥ßー¥ë¡×¤ò8·î9Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖNieR¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¨¥ßー¥ë¡×¤Î´é¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥ëー¥à¥é¥¤¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÌÀ¤ë¤¯Éô²°¤ò¾È¤é¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C) SQUARE ENIX