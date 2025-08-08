清水尋也、“亡き母への想い”を語る
タレントの笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔がMCを務める、TBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜 後11：00）が、8日に放送される。今回のゲストは、現在放送中の日曜劇場『19番目のカルテ』では冷淡な内科専攻医・鹿山慶太役として出演している大注目の俳優・清水尋也。2012年に俳優デビュー。映画『ソロモンの偽証』ではクラスメイトに恐怖を与える不良役を演じ注目を集める。その後、映画『ちはやふる』3部作、映画『東京リベンジャーズ』シリーズ、連続テレビ小説『おかえりモネ』など多くの作品で唯一無二の存在感を放ち続ける清水尋也のルーツと人間性に迫る。
【写真】俳優同士で結婚…赤裸々に語った桜井ユキ
番組冒頭では、俳優として活動していた4歳年上の兄・清水尚弥が出ている映画の試写会でスカウトされて芸能界入りしたこと、共に俳優でもある“兄弟の関係性や兄への想い”について語られていく。また、母子家庭ながらも女手一つで中高一貫校まで行かせてもらった母への感謝。その母が21歳の時に病気で急死。「母がA-Studio+に出てほしいと願っていたから出れて嬉しい」と出演できた喜びの言葉を口にする。
鶴瓶と藤ヶ谷は祖母と祖母の妹を取材。舞台挨拶のたびに祖母たちを招待しており、“少しでも恩返しをしたい”という清水の優しい一面が明かされる。また、幼少期はビビりな少年だったため祖母は「アクションシーンを演じる時は“頑張って”と応援している」「もっと優しい役を演じてほしい」などの想いが本人に告げられる。さらに、“母親は松竹歌劇団で活動していた”など俳優としてのルーツが垣間見えていくエピソードもたっぷり語られる。
鶴瓶は、清水が慕う先輩俳優・間宮祥太朗にも取材。間宮は「最初は喋りづらい暗い人かと思ったけど、明るくて喋りやすい人」と清水の人柄を絶賛。清水からは、先輩後輩の垣根を超えた二人の仲良しエピソードが明かされていく。
藤ヶ谷は10代から続く親友グループを取材。清水が考案したというグループ名が表記されると「やめてください」と動揺した姿を見せる。清水が赤面までしてしまうグループ名とは！？また、10代から清水をよく知るメンバーたちが感じている“人として、俳優としての成長と変化”についても語られる。
映画『東京リベンジャーズ』シリーズをはじめ、数作品でお世話になっている映画監督・英勉にも藤ヶ谷は取材。「自分の成長した姿をみせたい」と英勉監督と出会えたことへの感謝を語る。清水のことを高く評価している英監督から“まさかのお願い”が告げられるとスタジオは笑いに包まれる。
番組冒頭では、俳優として活動していた4歳年上の兄・清水尚弥が出ている映画の試写会でスカウトされて芸能界入りしたこと、共に俳優でもある“兄弟の関係性や兄への想い”について語られていく。また、母子家庭ながらも女手一つで中高一貫校まで行かせてもらった母への感謝。その母が21歳の時に病気で急死。「母がA-Studio+に出てほしいと願っていたから出れて嬉しい」と出演できた喜びの言葉を口にする。
鶴瓶と藤ヶ谷は祖母と祖母の妹を取材。舞台挨拶のたびに祖母たちを招待しており、“少しでも恩返しをしたい”という清水の優しい一面が明かされる。また、幼少期はビビりな少年だったため祖母は「アクションシーンを演じる時は“頑張って”と応援している」「もっと優しい役を演じてほしい」などの想いが本人に告げられる。さらに、“母親は松竹歌劇団で活動していた”など俳優としてのルーツが垣間見えていくエピソードもたっぷり語られる。
鶴瓶は、清水が慕う先輩俳優・間宮祥太朗にも取材。間宮は「最初は喋りづらい暗い人かと思ったけど、明るくて喋りやすい人」と清水の人柄を絶賛。清水からは、先輩後輩の垣根を超えた二人の仲良しエピソードが明かされていく。
藤ヶ谷は10代から続く親友グループを取材。清水が考案したというグループ名が表記されると「やめてください」と動揺した姿を見せる。清水が赤面までしてしまうグループ名とは！？また、10代から清水をよく知るメンバーたちが感じている“人として、俳優としての成長と変化”についても語られる。
映画『東京リベンジャーズ』シリーズをはじめ、数作品でお世話になっている映画監督・英勉にも藤ヶ谷は取材。「自分の成長した姿をみせたい」と英勉監督と出会えたことへの感謝を語る。清水のことを高く評価している英監督から“まさかのお願い”が告げられるとスタジオは笑いに包まれる。