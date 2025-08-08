『TOKYO MER』放火シーンを見た3歳→まさかの発想に3.2万人が癒やされる「タイミング、絶妙」【ママリ】

偶然ついていたテレビドラマを見て…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、坊ちゃん🦕🎀(@hnt_726)さんの投稿です。

ある日、坊ちゃんさんのリビングで流れていたのは医療系ドラマ『TOKYO MER』。ごく平凡な日常の1コマですが、このあと、わが子の思いがけない一言に衝撃を受けてしまいます。それがこちら。

たまたまついてたTOKYO MERで、犯人が今まさに放火しようとライターに火を付けたシーンを見た3歳



「おたんじょうびかな？☺️」



全員震えた、肩が

3歳児が放った一言「おたんじょうびかな？」。誕生日のシーンではなく、画面には犯人が放火しようとしてライターに火をつけた場面が…。大人は全員息を飲むその瞬間に、3歳児さんは「誰かの誕生日なんだな～」と思ってしまうという、なんともかわいい瞬間ですよね。もちろん本人に悪気はゼロです。



純粋すぎるその視点に、その場にいた大人は全員「肩が震える」という面白い現象に見舞われたのでした。この投稿には「タイミング、絶妙ですねっっw」「震えながら笑ったw」といったリプライがついていました。子どもの無垢な感性に癒やされる投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）