◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 第２日（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子シングルス１回戦が行われ、世界ランク１１位の橋本帆乃香（デンソー）が同１２位の鄭怡静（台湾）に３―０で快勝し、２回戦に進んだ。

第１ゲーム（Ｇ）は相手が台やボールへの適応に苦戦する中、立ち上がりから１０連続得点と畳みかけた。１１―２で先取し、第２Ｇもミドルを突いて、相手の間合いでフォアハンドを振らせなかった。

第３Ｇは１０―５からチャンスボールを決めきれず、そこからネットインや得点板のトラブルによる中断などで追い上げられたが、タイムアウトを取って切り替え、台湾のエースを１１―８で振り切った。「簡単なミスから流れも悪くなりかけたけど、最後締めて、勝つことができたので良かった」と笑顔を見せた。

「ＷＴＴチャンピオンズ」はワイルドカードで初出場を果たした。２８年ロサンゼルス五輪へ、４月に所属先や練習環境を変えて挑戦することを決断。ＷＴＴで安定して結果を残し、最新の世界ランクは自己最高１１位で日本勢４番手に浮上した。「正直、自分でもここまで急激にランキングが上がるというのはびっくりしているけど、それによって今まで出られなかった試合に出場できている。チャンスがたくさん巡ってきているので、この調子で頑張っていきたい」と意欲を燃やす。

２回戦の相手は午後９時開始予定の試合の結果次第だが、世界１位の孫穎莎（中国）との対戦が予想される。「自分が持ってるものがどれだけ通用するのかは試合をしてみないと分からない。いろんな意味で楽しみ」。貴重なカット主戦型として「たくさんのお客さんにカットマンの良さだったり、面白さをお見せできたら」と意気込んだ。