【ミラ(Mira) Sunset Ver.】 受注期間：8月8日～10月8日 2026年2月 発売予定 価格：23,980円

Wonderful Worksは、フィギュア「ミラ(Mira) Sunset Ver.」を2026年2月に発売する。受注期間は10月8日まで。価格は23,980円。

本製品は、イラストレーターのトリダモノ氏が描いた暑中お見舞いイラストから、ダイナマイトボディとお洒落な装いが眩しい「ミラ(Mira)」を、小麦色の肌と黒い水着、妖しく不敵な笑顔の「SunsetVer.」として、1/7スケールフィギュア化したもの。

トリダモノ氏の特徴的な張りのあるボディにラグジュアリーなサングラスや帽子、キャリーケースに高級リゾートを思わせる夕暮れの砂浜と、アダルトでありながら気品漂う商品が、ダークさと新たな魅力を見せており、白く華やかだった肌が日に焼けることで、煽情的な造形をより際立たせている。

「ミラ(Mira) Sunset Ver.」

仕様：塗装済みフィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約240mm

(C)トリダモノ

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。