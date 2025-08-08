鹿児島県霧島市では、わずか半日で500ミリ近い大雨が降り、一時、大雨特別警報が出されていましたが、昼過ぎに大雨警報に切り替わりました。特別警報が出されていた霧島市の隣町、姶良市では川の護岸が崩れ、車が転落するなどの被害も出ています。中継です。

姶良市内を流れる網掛川です。茶色く濁っていますが、水の流れが強い様子ではありません。対岸を見ると、大きく道路ごと道路標識や電柱が崩れ落ちています。

さらに、午後3時15分ごろ、レッカー車が到着し、黒い車を川の下から引き揚げました。地元の消防によると何時ごろに崩れたかは、わからないそうですが、8日未明には付近で膝の高さぐらいまで浸水したとの情報もあります。

網掛川の橋の上には、鹿児島市内と霧島市内を結ぶ大動脈の国道が通っていますが、現在は通行止めになっていて使えない状態です。

姶良市では複数の土砂崩れが起きています。そのうちの1か所では、崩れた土砂で住宅が押しつぶされ、30代の女性1人と連絡が取れない状態です。現在も捜索が続けられています。

大雨特別警報の出された霧島市でも各地で、土砂崩れや道路の陥没が発生し、住宅の床上、床下浸水の被害も多数、確認されているということです。

雨は小康状態ですが、県本土では、8日夜から9日朝にかけ、また強くなる予想もあります。

これまで降った大雨の影響で山の斜面はもちろん、川沿いの護岸も崩れやすい状況となっています。引き続き、厳重な警戒が必要です。