今年1月、千葉・流山市のマンションで電動自転車のバッテリーを盗んだとしてベトナム国籍の男が逮捕されました。

窃盗の疑いで逮捕されたのはベトナム国籍で住居不定・無職のメ・ビン・クアン容疑者（26）で、今年1月9日の深夜、仲間と共謀のうえ、流山市のマンションの駐輪場で電動自転車のバッテリーを盗んだ疑いがもたれています。

警察によりますと、流山市では同じ日に電動自転車のバッテリーが盗まれる事件が複数発生していて、それらはメ容疑者らによる犯行とみられるということです。

メ容疑者は今年3月、東京・府中市で盗んだ自転車のバッテリーを軽乗用車で運んでいた際に職務質問され、警視庁に逮捕されていました。

取り調べに対し、メ容疑者は「そのころバッテリーを何個も盗んでいたので、そのうちの1つかもしれない」と容疑を認めているということです。

千葉県では、今年に入り7月末時点で電動自転車のバッテリーが盗まれる事件は127件発生していて、警察はそのうちの大半がメ容疑者らベトナム人グループによる犯行とみて捜査しています。