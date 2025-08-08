「全国高校野球選手権・１回戦、横浜−敦賀気比」（８日、甲子園球場）

春の王者撃破へ、敦賀気比の東哲平監督が奇襲に打って出た。強力横浜打線封じに、エースナンバーを背負う鶴田ではなく、背番号６で正遊撃手の主将・岡部飛雄馬内野手（３年）が先発を務める。敦賀気比は投手の柱といえるエースは不在で、夏の福井大会は７人が登板した。その中で、岡部はチーム４番目の投球回となる２試合４イニングを投げて、３安打無失点だった。

先発を伝えた場面も大胆だ。「先発は抽選会のときに（伝えた）。取材のときくらいかな」と３日に組みあわせ抽選会で、すでに決めていたという。試合前取材では、大一番を託す岡部について「一番怖いのは四球。コントロール良く思いきってやってくれれば。あまり逃げて欲しくない。変化球でしっかり攻めてくれれば」と話していた。

敦賀気比のスタメンは以下の通り。

１番・投手 岡部飛雄馬

２番・中堅 河村永遠

３番・三塁 長谷川陽竜

４番・捕手 小林拓斗

５番・左翼 小西大心

６番・右翼 岩崎莉久

７番・一塁 上加世田琉己

８番・二塁 清水凰雅

９番・遊撃 宮本颯