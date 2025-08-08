2026年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『風、薫る』に北村一輝が出演することが発表された。

参考：北村一輝が醸し出す、唯一無二の“二面性” 『わたしの宝物』と『地面師たち』のギャップ

朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の二人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した二人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、“最強のバディ”となるもう一人の主人公・大家直美を上坂樹里が演じる。

脚本は、『あなたのことはそれほど』（TBS系）、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、『くるり～誰が私と恋をした？～』（TBS系）の吉澤智子が担当する。

北村一輝が演じるのは、りん（見上愛）の父・一ノ瀬信右衛門。那須地域にあった小藩の元家老で、明治維新前に家老職を辞して農家になった。穏やかな性格で、りんや妹の安に「自分で考えること」を教えていく。

【北村一輝（一ノ瀬信右衛門役）コメント】●『風、薫る』出演への意気込み親という存在、その価値観や考え方は、想像以上に子どもの人生に大きな影響を与えるものだと、日々感じております。りんというすばらしい娘が、明治の激動の時代を強く生き抜いていけるよう、セリフを超えた何かを届けられたらと思っております。そして本作が皆さまの心に深く届くよう、誠実に作品と向き合ってまいります。

●連続テレビ小説への出演2019年度後期の朝ドラ『スカーレット』で戸田恵梨香さん演じる川原喜美子の父親川原常治役。スカーレットではかなり破天荒な父親役を演じさせていただきましたが、今回はその対極とも言える、芯のあるしっかりとした父親像に挑戦したいと考えております。朝ドラは日本国内にとどまらず、海外で暮らす多くの日本人にとっても、日本の日常や温かさを思い出させてくれる存在であり、まさに“日本の朝の顔”と呼ぶにふさわしい番組だと思っています。

●作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などについて以前、数日間ほど入院した経験がありますが、振り返ってみると、不思議なことに医師の皆さまへの感謝はもちろんのこと、日常的かつ精神的な面での寄り添い、支えてくださった看護師の方々の存在が強く印象に残っています。本当に心の支えとなっていただきました。精神的なサポートというのは、医療の現場において非常に大切な要素だと、改めて実感しました。

●栃木県那須地域（大田原市）の印象等について恥ずかしながら、、、温泉、、、、サファリパーク、、、、やはり、、温泉ですかね。

（文＝リアルサウンド編集部）