H ZETTRIOとユッコ・ミラーによるユニット H ZETTRIO with YUCCO MILLERが、年末に2公演のスペシャルライブを開催する。

（関連：H ZETTRIO、日本の“春”を奏でた極上の夜 はっぴいえんど、松たか子、原田知世……意表を突く名アレンジ）

この2公演は、9月17日にリリースされるコラボレーションアルバム『Dazz On』のリリースを記念して開催されるもの。すでに今年8月、東京キネマ倶楽部で行われたプレライブでは、『Dazz On』に収録される新曲たちが先行披露されていたが、このたび12月に大阪 UMEDA CLUB QUATTROと東京 DANCE HALL 新世紀にてライブが開催されることとなった。クリスマスイブとなる12月24日の大阪公演では祝祭感あふれる夜を、そして12月27日の東京公演では年の瀬の空気とレトロな舞踏空間の中で、圧巻のセッションが展開される。

また本ユニットとしてのライブは、一旦ここで一区切りとなる可能性もあるという。今回の2公演は“集大成”ともいえるステージになる予定だ。

なお、アルバムリリース直前の9月15日に開催される『金沢JAZZ STREET 2025』のスペシャルコンサートでは、CDの先行販売に加え、終演後にはサイン会を開催。また、アルバムの購入者先着特典も発表された。CDショップではマルチステッカー（A5サイズ）、WA STORE（通販）ではA4クリアファイルがプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド編集部）