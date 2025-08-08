2¿Í¤Îà¥®¥ã¥ëÌ¼á¤Ë¶´¤Þ¤ì¡Ä¿Íµ¤½÷Í¥à·ã¥ì¥¢ÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÇ¯¤Îº¹º§¤ÇÏÃÂê¤ÎÇÐÍ¥É×¤¬Âç¸ø³«¡Ö¤ï¤¡♡¡×¡ÖÌ¼¤µ¤óÃ£¤ª¤·¤ã¤ì!¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥Ž¥ÌÚÂ¼Î»(36)¤¬¡¢6Æü¤Ë46ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ºÊ¤Ç½÷Í¥Ž¥±üºÚ·Ã¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò²ÈÂ²¤Ç½Ë¤¦Ä¶¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢SNS¾å¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â³§¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢°û¿©Å¹¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£Á´°÷¤Ç¥°¥é¥¹¤ò¹ç¤ï¤»´¥ÇÕ¤·¤¿¤ê¡¢µ¢¤êÆ»¤È»×¤ï¤ì¤ëÏ©¾å¤ÇÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£²ÈÂ²°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Ä¤Å¤±¤Æ¥¿¥°ÉÕ¤±¤Ç¡Ö#¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡#¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡#¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×¤È±üºÚ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿±üºÚ¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö46ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ÇÆø¤ä¤«¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÈÂ²¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö#ÃÂÀ¸Æü¡¡#¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÌ¼¤µ¤óÃ£¤â¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹!¡¡ÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¥®¥ã¥ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê¤´²ÈÂ²¡×¡Ö¤ï¤¡¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹!¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹♡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±üºÚ¤Ï2009Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢11Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢15Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£16Ç¯¤ËÌÚÂ¼¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£