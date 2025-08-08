Çò°ì¿§¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¡¢°û¤ßÊüÂê¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡Ä47Ç¯Á°¤Î¹Ã»Ò±à¤Îµ²±
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Î°éÀ®¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿»ØÆ³¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë2025Ç¯ÅÙ¡Ö°éÀ®¸ùÏ«¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÀÄÌî¹ÀÉ§¤µ¤ó(65)¡áÅìÃÞ¹â¡ÊÊ¡²¬¡ËÁ°´ÆÆÄ¡á¤Ï¡¢Æ±¹»¤Î¼ç¾¤Ç¡Ö4ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤À¤Ã¤¿1978Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç3²óÀï¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£µå»ù¤À¤Ã¤¿47Ç¯Á°¤ÎÄÉ²±¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡4¡½3¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¶âÂô¹â(ÀÐÀî)¤È¤Î1²óÀï¤Ï10°ÂÂÇ¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¤ï¤º¤«3°ÂÂÇ¤Ê¤¬¤é¡¢½ÅÅð¤Ç¤«¤²ó¤·¤ÆÏ¢Â³¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤Éµ¡Æ°ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£ÆüÂçÆó¹â(À¾Åìµþ)¤È¤Î2²óÀï¤Ï±äÄ¹13²ó¡¢ÀÄÌî¤µ¤ó¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÂ¾ì¤Ëµ¾ÂÇ¤¬Å¨¼º¤òÍ¶¤¤1¡½0¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¡£ÀÄÌî¤µ¤ó¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À²¼¼êÅê¤²¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢ÀÐÅÄÂç²ð¤µ¤ó¤Ï¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å60¥¥í¤Î¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤Ç165µå¤òÅê¤²È´¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÅìÃÞ¹â¤Ï¡¢²Æ¤ÎÁ´¹ñÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿6ÅÙ¤Î¤¦¤Á¡¢ÀÐÅÄÀ«¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¼Â¤Ë4ÅÙ¤È¤¤¤¦¡ÖÀÐÅÄÅÁÀâ¡×¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÀÄÌî¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÎ¨¤¤¤¿96Ç¯¤ÏÀÐÅÄÂÙÎ´¤µ¤ó(¸½À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Òµ¼Ô)¤¬¹Ã»Ò±à1¾¡¤òµó¤²¡¢2017Ç¯¤ÏÀÐÅÄ°°¾º¤µ¤ó(¸½FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼)¤¬ÂçÉñÂæ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÃ¤ò1978Ç¯²Æ¤ËÌá¤¹¤È¡¢Ì¾¾¤ÎºÛ¹°µÁ´ÆÆÄ(¸Î¿Í)¤¬Î¨¤¤¤¿Ë¸«¾ë¹â(²Æì)¤Ë1¡½4¤ÇÇÔ¤ì¤¿3²óÀï¤ÏËÜÅð¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£Ë¸«¾ë¹â¤Ë¤Ï¶¯¸ª¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ´·¤é¤·¡¢¤Î¤Á¤Ë¥×¥íÌîµå¤ÎºåµÞ(¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀÐÎæÏÂÉ§¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¡ÖÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢ÀÄÌî¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î»î¹çÆâÍÆ°Ê¾å¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤¬¡ÖÇò¿§¡×¤Ë¸«¤¨¤¿¤³¤È¤À¡£¡Ö²Æ¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬Çò¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£¤½¤Î¡ØÇò¡Ù¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á÷µå¤¬¤è¤¦¸«¤¨¤ó¤Î¤è¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬²¶¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹²¤Æ¤ÆÁö¼Ô¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤à¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏÉ¹¿å¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤¬°û¤ßÊüÂê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿åÊ¬Êäµë¤Ïº£¤¸¤ãÅö¤¿¤êÁ°¤ä¤±¤É¡¢Åö»þ¤ÏÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤¿»þÂå¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡£ÅìÃÞ¹â¥Ê¥¤¥ó¤¬½ÉÇñ¤·¤¿Î¹´Û¤ÏÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥¯¡¼¥é¡¼¤ò¤«¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤òÃå¤ÆÉÛÃÄ¤òÆ¬¤«¤é¤«¤Ö¤Ã¤Æ¿²¤¿¤Î¤â»×¤¤½Ð¤À¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¾ì½ê¤¬ÊõÄÍ¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²Î·àÃÄ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Àî±è¤¤¤òÊâ¤¤¤È¤Ã¤¿¤ó¤è¡£ÇØ¶Ú¤¬¥·¥å¥Ã¤È¿¤Ó¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ø¤ª¤Ã¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¤¬¤ª¤ë¤¾¡ª¡Ù¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¡£ÀÄ½Õ¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡¢¤³¤ì¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤Îµ²±¤Ç¤¢¤ë¡£(À¾¸ý·û°ì)