※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

芹と会うたびに嘘を重ねる夫を信用できなくなった妻は、離婚を宣言します。入社当初は芹に好意を寄せていた夫でしたが、勘違いだったと悟り、その後交際わずか3ヶ月で妻と婚約。婚約中、芹から2人きりでの飲みに誘われていたものの、夫は応じずにいました。そして夫の結婚が決まった途端、芹の誘いはぴたりと止み、やがて芹も結婚。この頃の夫は、芹が2人の結婚を阻止しようとしていただなんて思いもせず、ようやく落ち着いたように見えましたが…。



■心から彼女の結婚を祝っていた…

■突然の昇進！やる気がみなぎる…！■頼られることに喜びを感じた夫のある決意芹が結婚した後、夫は部長に昇進。それを機に「上司としてしっかりしなければ」という意識が芽生え、部下の悩みにも積極的に耳を傾けるようになります。そんな強い責任感から、次第に仕事以外のプライベートな相談にも応じるようになり――。上司として真摯に向き合っていたつもりが、気づけば仕事の枠を越えたやり取りが増えていき、芹との微妙な関係が今に至っている様子。これまでの経緯が、少しずつ明らかになっていきそうです…！(スズ)