モデルでタレントの藤田ニコル（27）が8日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。自身の母との関係について明かした。

この日は俳優の藤岡弘、の長男で俳優の藤岡真威人がゲスト出演。トークィーンズメンバーとして真威人の姉で女優の天翔愛、妹でモデル・女優の天翔天音、藤岡舞衣も出演した。

藤岡4きょうだいが家族に交際相手を紹介したことがないという話題から、自身について聞かれたニコルは「私はもう全部。逆に親の恋愛も聞いてるし」とさらり。「本当に小学生の頃から親の恋愛、“今こういう人がいて”とか、“付き合って”とか、向こうの話も聞いてたので、それ言うのが当たり前だと思ってたんで、私も彼氏ができたら紹介したり会わせたりとか言ったりしてます」とした。

MCの指原莉乃が「凄いオープンだね」と感心する中、ニコルは「全部フルオープン。逆に、自分が付き合った人とか会わせて、お母さんとその元カレが仲良くなりすぎて、別れた後に、一緒にパチンコ行っちゃってたりとか。一緒にご飯行ってたりとか」と別れても元カレが母と仲良くしていることもあるとし、「今でも仲良くしてる元カレとかいる。中学生の時とか」と話した。

ニコルは2023年8月、俳優の稲葉友との結婚を発表した。