¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Þ¤µ¤È¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¡×¤ÇÂ¾»öÌ³½ê¤Ë´¶¿´¡¡µÈËÜ¤Î·Ý¿Í¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤ë¤Ê¤¤¤«¡Ä¡×¡¡
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡×¤¬£¸Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÃæÀî²È¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£·£²ºÐ¤Î¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¤È£·£³ºÐ¤ÎÎ¤¸«¤Þ¤µ¤È¤ÇÁÈ¤à¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Ï¡¢·ëÀ®£±£¶Ç¯°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÁè¤¦Ì¡ºÍ¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¡×¤Çº£Ç¯¡¢¥Ù¥¹¥È£´¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤à³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤ÏµÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤È¤Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¡×¤òÀï¤¦Ãæ¤Ç¡¢Â¾»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·Ý¿Í¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµÈËÜ¤Ã¤Æ·à¾ì¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Åìµþ¤Ë¤âÂçºå¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Í¡£ËÍ¤é¡¢¤¢¤ÎÍ½Áª²ñ¤«¤é£±²óÀï¤È¤«£²²óÀï¡¢¤º¤Ã¤Èº£²ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤è¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡·à¾ì¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤µ¤Ð¤¤¤ÆÊÙ¶¯²ñ¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤Þ¤¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡£¤³¤Î¿Í¤é¡×
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤ÇµÈËÜ½êÂ°¤Î·Ý¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£¡Ö°ìÊý¡¢¥¦¥Á¤Î²ñ¼Ò¤ÎÆ±¤¸Ç¯Âå¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤¿¤Á¡£¤¢¤ó¤À¤±·à¾ì¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤¦¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤ë¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¸À¤¦¤Æ¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡×
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÃæÀî²È¤ÎÎéÆó¤¬¡Ö¤¤¤Þ¸À¤¦¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡»×¤¤¤ÃÀÚ¤ê¸À¤¦¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢¤Þ¤µ¤È¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤â½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£ÁêÊý¤ÎàÇúÃÆÈ¯¸Àá¤Ë¤ª¤µ¤à¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤Í¤¨¼ã¤¤¿Í¡¢¤è¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¤½¤ì¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¢¤«¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¤½¤ì¸«¤ÆËÍ¤Ï´¶Æ°¤¹¤ë¤â¤ó¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£