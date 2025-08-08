『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』、9.12に一夜限りのオンエア！ 花江夏樹、下野紘、櫻井孝宏、早見沙織が出演
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して、9月12日にニッポン放送にて『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』のオンエアが決定。同番組は、2021年6月にオンエアして以来、約4年ぶりの再登場となる。
【写真】下野紘×千葉繁が熱い想い、公開の喜びを語る！ 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』公開御礼舞台あいさつレポート
アニメ『鬼滅の刃』は、集英社ジャンプ コミックス1巻〜23巻で累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作はufotable。
家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、鬼殺隊へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始、2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信。2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』を開催、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信し、2024年2月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』を開催、5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』を放送・配信した。
そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』を三部作として制作することを発表し、第一章 猗窩座再来が公開中だ。
約4年ぶりとなる『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』のパーソナリティは、竈門炭治郎役の花江夏樹と、我妻善逸役の下野紘。さらに、ゲストとして、冨岡義勇役の櫻井孝宏、胡蝶しのぶ役の早見沙織が出演する。
今回の番組では、『劇場版「鬼滅の刃」第一章 猗窩座再来』および「鬼滅の刃」について、花江、下野が語るだけではなく、リスナーの皆様とともに番組を作りあげる構成。本日より、リスナーの皆様に3つのコーナーでのメール募集も開始。ニッポン放送HP内にて募集スタート。
『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』は、ニッポン放送にて9月12日放送。
※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正式表記
