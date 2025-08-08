「俺のこと好き？」交際0日で洗脳開始…料理や服装の好みを押し付ける男と従う女に読者「どちらも理解不能」
大人で聡明で芯があって、紗季にないものをたくさん持っていた弘明。しかし、彼の正体は「洗脳する男」でした。もしかすると、弘明は紗季のことを「洗脳しやすい女性」だと見極めて、自分の都合のいいように扱えると確信したから、付き合っていたのかもしれません…。
■片思いの彼を食事に誘ったら…？
紗季は仕事の関係で弘明と出会います。しばらく会えなくなると思った紗季は、弘明をご飯に誘います。その日のうちに距離が縮まり、二人は付き合うことに。
■もっと愛されたい！彼好みに変えたけど…
付き合って1カ月後のデートの日に、弘明から服装についてダメ出しされます。紗季は弘明にもっと好かれたいと思い、弘明好みの服を着てヘアメイクも変えてしまいました。しかし、さらに弘明は料理にもダメ出しをしてきて…。
こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。
■気になる読者の意見は…？
まずは、紗季が弘明と初めて食事に行った後、すぐに付き合うことになったことについての意見です。
・ヒロイン（紗季）は免疫がないから、一見無問題なビジュと雰囲気の男には騙されやすいのか。警戒心も薄いねえ。そこが狙われやすい！？
次に、弘明が紗季の服装についてもっと似合うのがあると言った場面です。読者からは2人に対して批判的な意見が集まりました。
・こういう見た目を変えようとしてくる男はダメだよ。そのまま好きになってくれる人じゃないと幸せになれないよ。
・自分の好みの服着せたいのが洗脳とは思わないし、好きな人の好みに寄せたいのは男女問わずあるあるだよね。だからそれはいいんだけど、ただ今着てる服落とすような言い方は人として気遣いなくていただけないし、好みの服押し着せするんならせめて買ってやれよて思う。なんで全く自分の系統と違う服買わされないかんの。
・自分の好みを否定された時点で、それこそ今で言う蛙化になって好きじゃなくなりそう。
・好みを押し付ける男もムリだけど、彼氏好みの女の子に寄せていく女子も依存型っぽくて理解できない
最後に、料理の盛り付けに関して弘明が紗季に文句を言った場面です。2人の先を懸念する声も挙がりました。
・は？じゃあお前が盛ってお前が皿洗えよ。
・みんなとか、普通とか知らねーわ。うちはうち、よそはよそ。
・彼女に皿洗いさせて、のんきにポテチ食べてる男なんて嫌だ〜。
・付き合ってる段階でこれって…結婚した後を想像するとゾッとする。男も男だけど、彼女もどうしたものか…。
・典型的モラ男に選ばれる女ですね。私だと「コレはこれでいいの！お子様ランチみたいでカワイイでしょ♡」って押し合い通す。絶対に譲らない。
読者からは、弘明の言動に対する批判が多く集まるものの、弘明の言うことが全てになっているかのような振る舞いの紗季にも、苦言を呈する読者もいました。
服装や料理の盛り付けについて、自分好みにしようとする弘明。紗季は自分が悪いと思って弘明に嫌われないようにしようとするのですが…。さらに追い込まれてしまって…？
(ウーマンエキサイト編集部)