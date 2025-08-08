・ヒロイン（紗季）は免疫がないから、一見無問題なビジュと雰囲気の男には騙されやすいのか。警戒心も薄いねえ。そこが狙われやすい！？



・俺のこと好き？とは聞くけど、俺は好きとは言わないねー。



・流されて付き合ってないのに体の関係持っちゃダメ。



・この男の人、女慣れしてて異性としては信用出来なさそうと思ってしまったのは私だけ？