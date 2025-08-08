Mrs. GREEN APPLEの（左から）藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗 （C）ORICON NewS inc.

　ディズニー・ミュージックが8日、公式SNSとYouTubeチャンネルを更新。Mrs. GREEN APPLEと東京ディズニーリゾート・夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」がコラボしたテーマソング「Carrying Happiness」のBehind the Scenesを公開した。

【動画】譜面も公開…ミセス「Carrying Happiness」制作の背景

　Mrs. GREEN APPLE とのコラボレーションは、「ベイマックスのハッピーライド」スペシャルバージョンのほか、エンターテイメント「ベイマックスのミッション・クールダウン」（※2）、東京ディズニーシーで実施される「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」のスプラッシュタイムで体験できる。

　公開された映像は、ミセスの大森元貴（ボーカル／ギター）、若井滉斗（ギター）、藤澤涼架（キーボード）が、米ウォルト・ディズニー・イマジニアリング社を訪れたシーンや、スタジオで楽曲をレコーディングしているシーン、パークで楽曲が流れる様子をチェックして楽しむシーンなど、楽曲が披露されるまでの背景が公開されている。

　公開早々に視聴者から「裏側見れてうれしいです」「素敵なコラボです」「急にディズニー行きたくなった。ミセスの力すごい」「舞台裏の方々や日々の業務をこなすキャストさん、東京ディズニーに携わってる人たちに感謝だ」など感激のコメントが続々ｔ寄せられている。

　コラボは2025年7月2日から9月15日まで。