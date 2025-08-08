Mrs. GREEN APPLE、ディズニー夏イベント曲「Carrying Happiness」“制作”の背景「Behind the Scenes」公開
ディズニー・ミュージックが8日、公式SNSとYouTubeチャンネルを更新。Mrs. GREEN APPLEと東京ディズニーリゾート・夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」がコラボしたテーマソング「Carrying Happiness」のBehind the Scenesを公開した。
【動画】譜面も公開…ミセス「Carrying Happiness」制作の背景
Mrs. GREEN APPLE とのコラボレーションは、「ベイマックスのハッピーライド」スペシャルバージョンのほか、エンターテイメント「ベイマックスのミッション・クールダウン」（※2）、東京ディズニーシーで実施される「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」のスプラッシュタイムで体験できる。
公開された映像は、ミセスの大森元貴（ボーカル／ギター）、若井滉斗（ギター）、藤澤涼架（キーボード）が、米ウォルト・ディズニー・イマジニアリング社を訪れたシーンや、スタジオで楽曲をレコーディングしているシーン、パークで楽曲が流れる様子をチェックして楽しむシーンなど、楽曲が披露されるまでの背景が公開されている。
公開早々に視聴者から「裏側見れてうれしいです」「素敵なコラボです」「急にディズニー行きたくなった。ミセスの力すごい」「舞台裏の方々や日々の業務をこなすキャストさん、東京ディズニーに携わってる人たちに感謝だ」など感激のコメントが続々ｔ寄せられている。
コラボは2025年7月2日から9月15日まで。
【動画】譜面も公開…ミセス「Carrying Happiness」制作の背景
Mrs. GREEN APPLE とのコラボレーションは、「ベイマックスのハッピーライド」スペシャルバージョンのほか、エンターテイメント「ベイマックスのミッション・クールダウン」（※2）、東京ディズニーシーで実施される「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」のスプラッシュタイムで体験できる。
公開早々に視聴者から「裏側見れてうれしいです」「素敵なコラボです」「急にディズニー行きたくなった。ミセスの力すごい」「舞台裏の方々や日々の業務をこなすキャストさん、東京ディズニーに携わってる人たちに感謝だ」など感激のコメントが続々ｔ寄せられている。
コラボは2025年7月2日から9月15日まで。