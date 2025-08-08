ホンダ「“新”N-BOX」に注目！ 高級感UP＆斬新2トーン追加の「新モデル」に「イケてる」「便利」の声も！ デビュー2年目の大人気「軽ワゴン」に訪れた変化が話題に

ホンダ「N-BOX」に「イケてる」の声も

ホンダは2025年4月18日、「N-BOX」の一部改良モデルを発売しました。

このクルマについて、現在様々な反響が見られます。

大人気軽スーパーハイトワゴン！

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「“新”N-BOX」です！ 画像で見る（60枚）

N-BOXは、ホンダが製造、販売している軽スーパーハイトワゴン。初代モデルが登場したのは2011年で、当時大人気だったダイハツ「タント」への対抗馬として開発されました。

狙いどおり人気を博し、2012年度上半期には販売台数が11万8431台となり、タントを抑えて軽四輪車新車販売台数1位に輝いています。

2度のフルモデルチェンジを経て、現行モデルは2023年に登場した3代目モデル。

そして今回発売されたのは、この3代目の一部改良モデルです。

変更点としては、まず「N-BOX カスタム コーディネートスタイル」に、より高級感を感じられるダーククロームメッキ仕様の「LEDフォグライト」と「フォグライトガーニッシュ」が標準装備されたことが挙げられます。

「N-BOX カスタム ターボ」には、同様の装備がメーカーオプションとして用意されました。

「N-BOX ファッションスタイル」においては、屋根とドアミラーにプレミアムディープモカ・パールを配色した2トーンカラーを追加し、さらなる上品さを演出しました。

価格は、173万9100円から247万5000円での販売です。

このような特徴を持つN-BOXの一部改良モデルに対し、現在出ている反響は、「カスタムが更にイケてる！」「これ街中で、目立つかな？」「カスタム車、これマジか！ めっちゃ便利そう」というもの。

LEDフォグライトとフォグライトガーニッシュがついたことにより、利便性が向上し、見た目も差別化が図られましたが、その両方の点からそれぞれのユーザーが評価しています。

さらに、関東圏の販売店担当者は以下のように話しています。

「反響は多数いただいていますね。

なかでもデザインが改良された上級グレードのカスタム ターボを選ばれるお客様が多くいらっしゃる状況です」

また、別の販売店担当者は以下のように述べました。

「今回改良されたカスタム ターボが『より力強くなったフロントフェイスが好み』という理由でとくに人気となっています」