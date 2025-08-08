◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

５日に夏の甲子園が開幕した。高校３年生にとっては勝っても負けても最後の夏だ。中央競馬で怪物牝馬（ひんば）と呼ばれ、国内外のＧ１を９勝したアーモンドアイのトレーナーを務めた国枝栄調教師（７０）も来年の２月に定年引退を迎えるため、今年が最後の夏となる。

国枝師には７８年生まれ午（うま）年の私も育ててもらった。中央競馬担当になったばかりの１９年１月、ＪＲＡ賞授賞式の会場で初めてあいさつ。数日後、ドバイターフに出走するアーモンドアイの出発取材で、美浦トレセンの国枝厩舎（きゅうしゃ）に足を運んだ。厩舎に行くと、「おまえ、関西の記者か？」と声をかけられた。「いいえ、関東です」と答えると、「知らない顔だな」と一言。「ＪＲＡ賞の時にあいさつしたんですが…」と返すと、「あぁ〜、お酒入ってるああいう場であいさつはだめだよ」と諭された。

一気に緊張がほぐれると、名トレーナーから「出身はどこだ？」の質問が。「島根です」と話すと、「お〜、じゃあルドルフだな」と。競馬の知識が浅くて返答に困っていると、「自分の地元に関係する馬くらい知らなきゃな」とぽつりと言われた。

その日の夜にシンボリルドルフのオーナーの和田さんのルーツが島根県だということ、島根県奥出雲町の簸上（ひかみ）酒造の蔵元の妹さんがオーナー一族と結婚し、ルドルフがＧ１で７勝したことから「七冠馬」という日本酒が生まれたことなどを知った。翌日に国枝師から「競馬記者になったばかりだから勉強しなきゃな」と“激励”された。名伯楽には感謝の気持ちしかない。（プロ野球担当・恩田 諭）

◆恩田 諭（おんだ・さとし） ２００１年入社。サッカー、中央競馬担当などを経て、２３年途中からプロ野球記録担当。