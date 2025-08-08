ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È·Ý¿Í¤¬Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤Ø¡¡¥¶¡¦¤¿¤Ã¤Á¡Ö¶Ã¤¤È¶ÛÄ¥¤È¤¦¤ì¤·¤µ¡×¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅçÈþ¹¬¤â¡ª¡ÄÍè½ÕÊüÁ÷¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×
¡¡£²£°£²£¶Ç¯ÅÙÁ°´ü¤Î£Î£È£ËÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬£¸Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÁÐ»Ò¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¤¿¤Ã¤Á¡×¤Î¤¿¤¯¤ä¤È¤«¤º¤ä¤¬Ä«¥É¥é¤Ë½é½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£¤Ê¤ª¡¢¼ç¿Í¸ø¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸ÆÊÌÚ¸©ÂçÅÄ¸¶»Ô¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿¹»°Ãæ¡×ÂçÅçÈþ¹¬¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¡Ö¼ÆÅÄ²°¡¦¾¾±Ê²°¡×¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ë·èÄê¡£·»¤Î¤¿¤¯¤ä¤Ï¡Ö¡Ø¤¨¡©ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©ÁÐ»Ò¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡ÙºÇ½é¤Ë¤³¤Î½Ð±é°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¡Ö´°Á´¤Ë¸«¤ëÀìÌç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¤·¤«¤âÃÏ¸µÆÊÌÚ¸©¤¬ÉñÂæ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶Ã¤¤È¶ÛÄ¥¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢Éã¤äÁÄÉã¤ÎÏÃ¤·Êý¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¡¢ÆÊÌÚ¤Ê¤Þ¤ê¤ò´°àú¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÌòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¡ªËÍ¤é¤¬ÁÐ»ÒÌò¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸«¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤ëÂç´ØÏÂ¤µ¤ó¤ÏÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÃÏ°è¡ÊÂçÅÄ¸¶»Ô¡Ë½Ð¿È¡£ÂçÅÄ¸¶»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤ä¤Ï¡ÖÊªÀ¨¡Ê¤â¤Î¤¹¤´¡Ë¤¯¹¤¤Ê¿Ìî¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬ÇÀ¶È¤äÃÜ»º¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ÂçÀ¹¤ê¤ÎÄê¿©²°¤µ¤ó¤Ê¤É¤âÂ¿¤¯¡¢¿Í¾ð¤ÎÄ®¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Äï¤Î¤«¤º¤ä¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«ËÍ¤¿¤Á¤¬Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¡ª¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡×¤È¶ÄÅ·¡£¡ÖÄ«¥É¥éÂç¹¥¤ÁÐ»Ò¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ï»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¥É¥é¤Î²ñÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬ÆÊÌÚ½Ð¿È¤ÇËÍ¤¿¤Á¤ÈÆ±¶¿¤Ê¤Î¤ÇÂçÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª±éµ»·Ð¸³¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÌÀ¼£»þÂå¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤Ê¤¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð±é¤·¤Ê¤¬¤é¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾¯¤·Á°¤ËÉÂµ¤¤·¤ÆÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ë´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤êÍ¥¤·¤¯À¼³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÅÀÅ©¤Î¿Ë¤ò»É¤·ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤âÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤Ë´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Â¿´¤·¤Æ¿È¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤â¸¶ÅÀ¤Ë¤Ï¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Èº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÅÄ¸¶»Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÎò»Ë¤â¤¢¤êÌ¾»º¤ä¤ªº×¤ê¤ä³Ø¹»¹Ô»ö¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â¥Æ¥ì¥Ó¥í¥±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥¿¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤ÌÌÇò¤¤³¹¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆÊÌÚ¸©ÂçÅÄ¸¶»Ô¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¿¹»°Ãæ¡×ÂçÅçÈþ¹¬¤Î½Ð±é¤â¤³¤ÎÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¦¤Ê¤®Å¹¤Î½÷¾Ìò¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£ÂçÅç¤Ï¡ÖÂçÅÄ¸¶¤Î¡Ø¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡Ù¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀëÅÁ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ ÂçÅÄ¸¶»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î´î¤Ö´é¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆÊÌÚ¸©À¸¤Þ¤ì¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Ä«¥É¥é¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡£±£±£´ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëÄ«¥É¥é¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ï¡¢¤Þ¤À½÷À¤Î¿¦¶È¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¡¢Àµ¼°¤Ë´Ç¸î³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Âç´ØÏÂ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¡£½÷Í¥¤Î¸«¾å°¦¤È¾åºä¡Ê¤³¤¦¤µ¤«¡Ë¼ùÎ¤¤¬¥À¥Ö¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡£¸«¾å¤ÏÉÔ±¿¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ç¸î»Õ¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤óÌò¡£¾åºä¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢¶µ²ñ¤Ç°é¤Ã¤¿Âç²°Ä¾ÈþÌò¡££²¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëºîÉÊ¤Ï£°£¸Ç¯¸å´ü¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£