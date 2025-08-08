

高松市由良町の「焼肉 カワシマ」

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回のテーマは肉です。おいしいお肉で暑い夏を乗り切りましょう！ 香川から、煙モクモク！ ガス火で味わうレトロな焼肉を紹介します！

創業40年、高松市由良町の「焼肉 カワシマ」です。

なんと牛ロースが979円。テレビ映えするようにと映像はちょっと多めの1.5人前くらいのカットになってしまいました……。一人前はこれより少し少ないんですが、それでも十分コスパが高いですよね。

（焼肉 カワシマ／野上美直さん）

「お肉は自社のものになります。低価格でおいしいものを食べていただく。『この価格でこんなおいしいものが食べられる！』と元気になっていただいて地域を活性化すると」

その「低価格でおいしい」を最も体現しているのが、カワシマ名物の「ハラミ」です！ 649円でこの分厚さ！

（焼肉 カワシマ／野上美直さん）

「私どものハラミは、ザ・昭和の焼肉というこだわりがありまして、厚いお肉で『食べた感』を持ってもらう、焼肉を食べる幸福感を得てもらいたいということで厚切りにこだわっています」

実は、熟練の技術で、全ての肉を手切りしているんです。

大人気の「タン」も、厚切りで提供しているので、サクッと歯切れのよい食感が楽しめます。（タン 869円）

そして、ホルモン(528円)やレバー(649円)といった内臓系の部位も新鮮なものを丁寧に下処理しているので、臭みがなくおいしいんだとか。詳しいことは企業秘密なので言えません！

さらに最近できた健康志向に合わせた新メニューがあります。

（焼肉 カワシマ／野上美直さん）

「赤身のモモ肉の薄切りになります。牛刺しで食べられるようなものを、少し厚くして提供したものなんですけども」

脂身が少なくヘルシーで、お年寄りや女性も食べやすいものをと始めたそうです。焼きしゃぶにのように、さっと火を通して食べるのがお薦めです！

昭和レトロな令和の焼肉を楽しんでみては？