参議院選挙の大敗を受けた自民党の両院議員総会が、現在も自民党本部で開かれています。石破首相から進退をめぐる発言はあったのでしょうか。中継です。

総会が始まってまもなく1時間半になります。石破首相は、「引き続き日本国に責任を持っていくため」として、続投への理解を改めて求めました。

石破首相「アメリカとの関税交渉、合意に達しましたが、それを実行するに当たりまして、様々な問題というものを抱えております。あわせまして、農業政策をどのようにしていくか、防災をどのようにしていくか、私どもとして引き続き、この日本国に責任を持ってまいりますために、いろんなご意見を承りたい」

一方、総会前、出席する議員からは、石破首相の退陣を求める声が聞かれました。

自民党・今枝宗一郎議員「一番の解決策は総裁選の前倒し実施。それによる新体制の構築、これで改革を進めていくということだと思いますので、そういった意見を申し上げていきたい」

出席している別の議員によりますと、前回の懇談会と同様に、退陣を求める声が多く上がっているということです。

前回の懇談会は、意見が出尽くすまで4時間半行われましたが、8日は、どれくらいの時間行われるかも焦点です。