フリーダム、上期経常が16％減益で着地・4-6月期も31％減益

ハウスフリーダム <8996> [東証Ｓ] が8月8日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比16.1％減の9900万円に減り、通期計画の8億円に対する進捗率は12.4％にとどまり、5年平均の33.3％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比7.8％増の7億0100万円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比30.8％減の1億5500万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の5.9％→5.2％に悪化した。



株探ニュース

