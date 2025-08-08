¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤±¤É¥ß¥¹¥È¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎäµÑ¡£ÎäË¼¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ï¡Ö»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥¯¡¼¥é¡¼¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
µÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯ËèÆü¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤äÀðÉ÷µ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤äÀöÌÌÂæ¤Ê¤ÉÎäË¼µ¡´ï¤«¤é±ó¤¤¾ì½ê¤Ï½ë¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£
Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬É¬Í×¤Êº£¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½ë¤µ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤â¤¦1¤Ä¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤È¥Ò¥ó¥ä¥ê¤·¤¿¥ß¥¹¥È¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯¡¼¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤Û¤ÉÎä¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿²¼¼¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡¢LAViNO¡Ê¥é¥Ó¡¼¥Î¡Ë¤Î¡Ö¥¯¡¼¥ë¥¨¥¢¡¼¥ß¥¹¥È¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ú¥ë¥Á¥§ÁÇ»Ò¡×¤ÇÁÇÁá¤¯Îä¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
ÅÅÎ®¤òÍøÍÑ¤·¤¿È¾Æ³ÂÎ¤Î°ì¼ï¡Ö¥Ú¥ë¥Á¥§ÁÇ»Ò¡×¤òÅëºÜ¡£¥¿¥ó¥¯¤Î¿å¤òÁÇÁá¤¯Îä¤ä¤·¤Æ¡¢Îä¤¿¤¤¥ß¥¹¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¡Ö¥Ú¥ë¥Á¥§ÁÇ»Ò¡×¤Ï¹â¤¤ÎäµÑ¸ú²Ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Áû²»¤ä¿¶Æ°¤ÎÈ¯À¸¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÀÅ²»À¤â¡ý¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ý¡¼¥é¥¹Ê®Ì¸¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¼þÇÈ¿¶Æ°¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¿å¤¬Ä¶ÈùºÙ¤Î¥ß¥¹¥È¤ËÊÑ²½¡£¿åÊ¬¤ò¾ø»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¶õ´Ö¤ò¤è¤êÎÃ¤·¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¹¥È¤ÏÎ³»Ò¤¬¤È¤Æ¤âºÙ¤«¤¤¤¿¤á¡¢¾²¤äÊÉ¤¬Ç¨¤ì¤Ë¤¯¤¤°Â¿´Àß·×¡£
Âç¤¤¤¿á¤½Ð¤·¸ý¤¬½Ð¤ëÁ÷É÷¤È¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¥ß¥¹¥È¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢¼¼ÆâÁ´ÂÎ¤ò¸úÎ¨ÎÉ¤¯ÎäµÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
½¼ÅÅ¼°¡õ¾®·¿¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¥é¥¯
Ìó33.2¡ß10.2¡ß10.8cm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤âÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÆÃÄ¹¡£
Ìó1kg¤È·Ú¤¯¡¢Éô²°´Ö¤Î°ÜÆ°¤ä¥¥ã¥ó¥×¡¢BBQ¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤Ø¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¿¥ó¥¯ÉôÊ¬¤Ï¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢µë¿å¤â´ÊÃ±¡£
½¼ÅÅ¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÅ¸»¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¨¤ÆÊØÍø¡£Ìó3»þ´Ö¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç´°Î»¤·¡¢Ìó1.5¡Á3»þ´Ö¤âÏ¢Â³¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¥â¥Î¤Ç¤¹¡£
¥ê¥â¥³¥ó¤Ç±ó³ÖÁàºî¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¤¹¤ó¤Ê¤êÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
¥ê¥â¥³¥ó¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ó³Ö¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Õ¥í¥ó¥¬¥¹¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿Í¤ÎÂÎ¤Ë¤â¡¢´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤Àß·×¤ÇÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¯¡¼¥ë¥¨¥¢¡¼¥ß¥¹¥È¡×¡£Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¡£
Image: Amazon.co.jp, linka
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£