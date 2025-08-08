加藤あい、簡単レシピの手料理披露「モロヘイヤの初めての食べ方」
【モデルプレス＝2025/08/08】女優の加藤あいが7日、自身のInstagramストーリーズを更新。モロヘイヤを使った手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】加藤あい「初めての食べ方」モロヘイヤ使った手料理
加藤は「先日＠akinakano_officialさんから教わったレシピを早速」とヘア＆メイクアップアーティストの中野明海から教わったレシピを実践したことを報告し、モロヘイヤと肉を使った料理を公開。「モロヘイヤの初めての食べ方」「一緒に茹でてお醤油をかけるだけという手軽さ」「そして、美味しい〜」と調理の簡単さと美味しさを綴っている。
この投稿に、ファンからは「健康的で美味しそう」「簡単レシピ参考になる」「モロヘイヤ試してみたい」「栄養満点料理」「手軽で良いアイデア」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
