平野啓一郎とVTuber・バーチャル美少女ねむが公開対談の実施を発表　テーマは「分人主義」とアバターの繋がり

「分人主義」の提唱者・平野啓一郎とVTuber「バーチャル美少女ねむ」が、YouTube LIVEにて公開対談を実施する。配信は8月24日よりおこなわれる。

「分人（Dividual）」とは、従来の「個人（Individual）」に代わる新しい人間のモデルとして平野啓一郎が提唱した概念である。

「個人」は、分割することの出来ない一人の人間であり、その中心には、たった一つの「本当の自分」が存在し、さまざまな仮面（ペルソナ）を使い分けて、社会生活を営むものと考えられていた。これに対し、「分人」は、対人関係ごと、環境ごとに分化した、異なる人格のことだ。中心に一つだけ「本当の自分」を認めるのではなく、それら複数の人格すべてを「本当の自分」だと捉える。この考え方を「分人主義」と呼ぶ。

バーチャル美少女ねむの著書「メタバース進化論」でも「分人主義」を参照しており、メタバース技術、中でもアバターとかけ合わせることでより多様な生き方の可能性を提示している。

2024年にスタートした音楽プロジェクト「ディビデュアル」は、分人主義に紐づいたアバターの概念を広く伝え、人類の進化を加速させることを目的として始動。今回の平野との対談は、バーチャル美少女ねむにとって念願の座組であり、本プロジェクトの集大成となるとのこと。

（文＝リアルサウンド編集部）